Профессор-онколог назвал семь симптомов рака

При малейшем подозрении нужно бежать к специалисту: пусть лучше опухоль не будет обнаружена, чем пропущена.

Главный научный сотрудник отдела клинической онкологии ФГБУ ФНКЦ ДГОИ имени Рогачева онколог Сергей Абашин озвучил основные симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии рака. По словам профессора, очень важно понимать, что рак перестал быть фатальным заболеванием: врачи научились его лечить. Но шансы на успех гораздо выше, если болезнь обнаружена на ранних стадиях.

— Первичную тревогу и у врачей, и у каждого человека должны вызывать всего семь симптомов, которые нужно запомнить, — заявил Абашин в интервью журналу "Профиль".

1. Любые необычные кровотечения или выделения.

2. Уплотнение или утолщение в молочной железе или где угодно на теле.

3. Любая длительно не заживающая язва.

4. Нарушения в опорожнении кишечника и/или мочевого пузыря.

5. Охриплость голоса и/или длительный кашель.

6. Расстройство пищеварения или трудности при глотании.

7. Любые заметные изменения в бородавке или родинке

Эксперт предупреждает: в случае возникновения даже легкого подозрения надо обязательно проверяться на онкологию. Пусть лучше опухоль не будет обнаружена, чем пропущена, считает он.

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