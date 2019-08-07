Стало известно, какие профессии чаще всего вызывают рак

Под "прицелом" оказались электрогазосварщики. А проверять им стоит бронхи, лёгкие, гортань и желудок.

Ведущими профессиями по заболеваемости онкологией в России стали электрогазосварщик и электросварщик ручной сварки. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова. В целом основная доля "профессиональных" злокачественных новообразований в 2018 году была выявлена у работников обрабатывающих производств (76,47%), в том числе в металлургии (41,18%), а также у занятых в строительстве (11,76%).

Эксперты отмечают, что рак, возникший на профессиональной почве, порой очень трудно диагностировать. Чаще всего он протекает скрытно, а когда пациент всё-таки обращается за помощью, его порой уже ничем не спасти.

Чаще всего "профессиональный" рак поражает бронхи и лёгкие (64,71%), на втором месте — злокачественные новообразования в желудке и гортани (по 11,76%), а третью строчку по частоте возникновения делят поражение почек и меланома (по 5,88%).

Ранее в Минздраве назвали самые распространённые виды рака в России. Там статистика оказалась иной: на первом месте — рак кожи (78,5 тысячи заболевших за 2018 год), а на второй строчке — рак молочной железы (70,3 тысячи).

Любопытно, что Роспотребнадзор при этом назвал курение причиной 90% онкологических заболеваний. А рак у начавших курить с 15-летнего возраста, по статистике ведомства, встречается в пять раз чаще, чем у закуривших после 25.

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