В Греции объявлен высший уровень пожарной опасности

В Греции в ряде регионов из-за сорокаградусной жары и сильного ветра объявили пятый — высший — уровень пожарной опасности. Об этом сообщается на сайте Службы гражданской защиты страны.
"Тревога" объявлена в Аттике, Центральной Греции и в некоторых районах Пелопоннеса: Коринфии, Арголиде, Аркадии и восточной Лаконии.
Власти предупредили население о крайне опасной ситуации и призвали в случае возгораний немедленно обращаться в пожарную службу.
‼️ ΕΚΤΑΚΤΟ: Κατάσταση Συναγερμού & πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές της χώρας για αύριο 10/8 @perattikis @Regionofsterea @ppel_gov_gr @pde_rwg— Civil Protection GR (@GSCP_GR) August 9, 2019
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Спасательные службы находятся в состоянии боевой готовности.
Несмотря на предупреждения и предпринимаемые меры профилактики, в Греции часто случаются лесные пожары. Летом 2018 года их жертвами стали более 100 человек.
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