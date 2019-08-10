В Греции объявлен высший уровень пожарной опасности

Население предупреждено о ситуации, спасательные службы находятся в состоянии боевой готовности.

В Греции в ряде регионов из-за сорокаградусной жары и сильного ветра объявили пятый — высший — уровень пожарной опасности. Об этом сообщается на сайте Службы гражданской защиты страны.

"Тревога" объявлена в Аттике, Центральной Греции и в некоторых районах Пелопоннеса: Коринфии, Арголиде, Аркадии и восточной Лаконии.

Власти предупредили население о крайне опасной ситуации и призвали в случае возгораний немедленно обращаться в пожарную службу.

Спасательные службы находятся в состоянии боевой готовности.

Несмотря на предупреждения и предпринимаемые меры профилактики, в Греции часто случаются лесные пожары. Летом 2018 года их жертвами стали более 100 человек.