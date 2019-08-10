Названы самые распространённые российские фамилии

На частоту встречаемости фамилий влияют прежде всего исторические и миграционные факторы.

Самыми распространёнными фамилиями в России по-прежнему остаются Смирнов, Кузнецов, Иванов и Попов. Об этом "Российской газете" рассказал председатель Археографической комиссии Уральского отделения РАН Алексей Мосин.

По данным эксперта, первое место по стране занимают Смирновы, хотя лидер может меняться в зависимости от региона.

— Конечно, если мы приедем в какую-нибудь небольшую деревню, там может не оказаться ни Ивановых, ни Кузнецовых, — отметил Мосин.

Учёный добавил, что наибольшее влияние на распространение фамилий оказывают исторические и миграционные факторы.

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