Наргиз рассказала о конфликте с Фадеевым

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Фото © Сергей Виноградов / Анна Салынская / ТАСС

Наргиз Закирова в посте в "Инстаграме" рассказала о конфликте с продюсерским центром Максима Фадеева MALFA. По словам певицы, запланированные на август концерты были сорваны центром и его руководством.

Со стороны MALFA и его руководства, я полагаю, началась элементарная травля и перекрывание мне кислорода любыми возможными и невозможными путями. Ну что ж, как я понимаю, я не первая, — написала исполнительница.

Она подчеркнула, что теряет дар речи "перед зияющей подлостью и бесчестьем", и отметила, что её предупреждали годами.

Напомним, 8 августа официальный представитель Наргиз сообщил о решении продюсерского центра Максима Фадеева разорвать контракт с певицей.

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