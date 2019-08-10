Минздрав рассказал, в каких регионах России больше всего людей с ожирением

Больше всего россиян с ожирением выявили в Курганской области. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные статистического сборника Министерства здравоохранения России за 2018 год.

Так, в Курганской области в среднем 935,1 человека на 100 тысяч населения страдают ожирением. Специалисты также отметили, что данное серьёзное хроническое заболевание было выявлено у большого числа жителей Алтайского края и Ульяновской области — в среднем 867,8 и 849,7 человека на 100 тысяч населения соответственно.

При этом меньше всего от избыточной массы тела страдают в Якутии, Приморье и Белгородской области.

Всего, по статистике, в России более двух миллионов человек подвержены этой болезни. Из них 450 тысяч случаев впервые выявили в 2018 году.

Ранее Лайф писал, что в докладе Экономического и социального совета ООН отметили существенный рост числа детей с ожирением.