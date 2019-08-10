Кокорин и Мамаев в колонии сыграли с белгородским "Салютом"

На территории колонии № 4 в Белгородской области прошёл товарищеский матч между командой "Золотой лев", за которую сыграли Александр Кокорин и Павел Мамаев, и футбольным клубом "Салют".

Победу со счётом 4:2 одержала команда исправительного учреждения. Лучшим игроком матча стал Александр Кокорин, при этом Павел Мамаев отличился двумя забитыми мячами.

Как ранее писал Лайф, матч в колонии решили провести для популяризации футбола. Идея пришла президенту ФК "Салют Белгород", её поддержали руководство исправительного учреждения и городская администрация.

Напомним, футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин были задержаны осенью 2018 года по обвинению в побоях и хулиганстве после того, как устроили сразу две драки. 8 мая спортсменам вынесли приговор: они получили 17 и 18 месяцев колонии общего режима соответственно.

Сейчас футболисты ищут плюсы в условиях нахождения за решёткой и надеются на условно-досрочное освобождение.