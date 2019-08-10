Сломавшая позвоночник фристайлистка Комиссарова родила второго ребёнка

Спортсменка-фристайлистка и автор блога "Мама на колёсах" Мария Чаадаева, более известная под девичьей фамилией Комиссарова, получившая страшную травму позвоночника во время тренировки перед зимними Олимпийскими играми в Сочи, родила второго ребёнка.

Радостной новостью о рождении дочери Комиссарова поделилась со своими подписчиками в социальной сети Instagram. Спортсменка опубликовала несколько кадров из клиники и показала новорождённого малыша.

— Дочка с нами. 3186 граммов. 50 сантиметров. 09.08.2019, — подписала Комиссарова фотографии.

Интернет-пользователи поздравили бывшую фристайлистку с рождением второго ребёнка, пожелали новорождённой крепкого здоровья, а маме — "побыстрее оправиться после родов". Кроме того, фолловеры подчеркнули, что женщина — настоящий герой, пример для многих благодаря проявленной силе воли.

Ранее Лайф публиковал эксклюзивное интервью, в котором бывшая спортсменка рассказала, как готовится к родам.