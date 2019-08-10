Синоптики рассказали, когда в Москве прекратятся дожди

Дожди прекратятся уже сегодня во второй половине дня, а воздух прогреется до +18 °С.

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что дожди в столице прекратятся уже сегодня, 10 августа. Об этом синоптик написал утром в своём инстаграме.

Эксперт пообещал, что к 15:00 осадки закончатся, а температура воздуха поднимется до +16... +18 °С. Атмосферное давление придёт в норму и составит 745 мм рт. ст.

А вот в воскресенье, 11 августа, к москвичам вернётся лето. День будет солнечным, а температура воздуха прогреется до климатической нормы — +20 °С.

Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлёв предположил, что непогоду в России могло вызвать применение климатического оружия.