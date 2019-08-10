В Госдуме заявили, что против России могли применить климатическое оружие

Депутат Госдумы Алексей Журавлёв заявил, что непогоду в России могло вызвать применение климатического оружия. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия-1".
Так депутат объяснил пожары в Сибири и штормовые ливни в Москве.
По словам Журавлёва, впервые за много столетий Россия получила превосходство в военном вооружении: страны Запада не обладают гиперзвуковыми ракетами, и государства "не знают, что делать".
— Я думаю, [страны Запада] испытывают климатическое оружие. Такого лета не может быть, мы все понимаем, что не может быть, — подчеркнул депутат.
Журавлёв отметил, что к таким вещам необходимо относиться серьёзно.
Он поблагодарил МЧС за оперативное оповещение жителей столицы о надвигавшемся на ряд регионов европейской части страны сильном ветре.
Напомним, недавно синоптики сообщили о сильном ухудшении погоды в Москве. В результате порывы шквалистого ветра повалили десятки деревьев в течение вечера 8-го и ночи 9 августа.
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