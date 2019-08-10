В Госдуме заявили, что против России могли применить климатическое оружие

Как отметили в нижней палате российского парламента, впервые за много столетий Россия превзошла Запад в военном вооружении.

Депутат Госдумы Алексей Журавлёв заявил, что непогоду в России могло вызвать применение климатического оружия. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия-1".

Так депутат объяснил пожары в Сибири и штормовые ливни в Москве.

По словам Журавлёва, впервые за много столетий Россия получила превосходство в военном вооружении: страны Запада не обладают гиперзвуковыми ракетами, и государства "не знают, что делать".

— Я думаю, [страны Запада] испытывают климатическое оружие. Такого лета не может быть, мы все понимаем, что не может быть, — подчеркнул депутат.

Журавлёв отметил, что к таким вещам необходимо относиться серьёзно.

Он поблагодарил МЧС за оперативное оповещение жителей столицы о надвигавшемся на ряд регионов европейской части страны сильном ветре.

Напомним, недавно синоптики сообщили о сильном ухудшении погоды в Москве. В результате порывы шквалистого ветра повалили десятки деревьев в течение вечера 8-го и ночи 9 августа.