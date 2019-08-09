Шквалистый ветер повалил десятки деревьев в Москве

В результате падения стволов и веток повреждения в столице получили три автомобиля.

В Москве порывы шквалистого ветра повалили десятки деревьев в течение вечера 8-го и ночи 9 августа. Повреждения получили три автомобиля. Пострадавших среди людей нет. Об этом журналистам сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

— К счастью, не все прогнозы оправдались и порывы ветра на территории Москвы достигали 17 м/с (согласно прогнозам ожидались порывы ветра до 20–25 м/с. — Прим. Лайфа). Осадков выпало при прогнозируемых 23 мм где-то до 14 мм, — сказал он.

Бирюков добавил, что особых нарушений и чрезвычайных ситуаций в городе не зафиксировано.

Напомним, 7 августа синоптики распространили предупреждение о серьёзном ухудшении погоды в Москве на сутки. Согласно прогнозам, в столице ожидался сильный дождь и порывы шквалистого ветра. С подобным обращением выступил и мэр столицы Сергей Собянин.