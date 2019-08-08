На Москву в течение получаса обрушится настоящая буря

Жителей и гостей столицы предупреждают об этом по разным каналам, в том числе прерывая телепередачи.

К Москве сейчас подходит настоящая буря. Она обрушится на столицу в течение получаса. Об этом предупреждали синоптики ещё накануне. В столице и области введён оранжевый уровень опасности.

— В период с 21:00 8 августа с сохранением ночью и днём до 18:00 9 августа на территории Москвы ожидается очень сильный дождь, ливень, шквалистое усиление ветра 20–25 м/с, — предупреждали в МЧС РФ.

Жителям и гостям столицы рекомендовали по возможности не выходить в это время на улицу. А оказавшись вне здания, не подходить к деревьям, рекламным щитам и шатким конструкциям. Жителей столицы предупреждают о ненастье даже по телевизору, прерывая передачи.

С подобным обращением выступил и мэр столицы Сергей Собянин.

А ранее метеорологи объяснили аномальную погоду в России "небесной механикой".