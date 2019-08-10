Пропустившая первый загранрейс девушка-пилот объяснила "миллионный долг"

В разговоре с Лайфом она предположила, что ей намеренно закрыли выезд за границу.

25-летнюю Марию Фёдорову, которая работает пилотом в "Аэрофлоте", не выпустили в первый заграничный рейс. Приставы заявили, что накопившая штрафов почти на миллион рублей девушка была остановлена в аэропорту.

Шесть лет назад Фёдорова сбила пешехода, за нарушение ПДД в отношении неё возбудили уголовное дело. От судимости спасла амнистия, однако родственники пострадавшей подали в суд. В результате с девушки взыскали более 800 тысяч рублей в счёт возмещения вреда, причинённого здоровью пешехода, и компенсации морального вреда.

По словам Фёдоровой, вопрос со штрафами был решён ещё в прошлом году.

— Да, мне дали амнистию, но мы всё выплатили, и я уже как полгода никому ничего не должна. 20 июля был запланирован мой первый рейс за границу, но меня не выпустили из страны, служба контроля остановила в аэропорту и посоветовала обратиться к судебным приставам. Ни на сайте судебных приставов, ни на Госуслугах никаких судебных производств не висело, но меня всё равно не выпускали, — заявила девушка-пилот Лайфу.

Она подчеркнула, что сами приставы впоследствии признали, что произошла техническая ошибка.

— Там мне выдали лист, на котором было написано, что у меня действительно нет никаких судебных задолженностей. Буквально на следующий день выезд был открыт. Но ещё чуть позже на сайте судебных приставов появился непонятный пресс-релиз, там не было имён, но чётко описана ситуация, которая случилась со мной. Там было прописано, что на мне висит куча штрафов, а ещё не погашено страшное ДТП. Позже начали раскручивать эту тему уже с именами, где меня выставили злостной задолжницей, — поделилась пилот.

Она отметила, что на машине, зарегистрированной на неё, также ездит муж. Штрафы, по словам девушки, они оплачивают чаще всего сразу же после их получения.

— Сейчас идёт непонятная травля в мою сторону, мне люди пишут, какая я ужасная, что каждый раз отказываюсь выплачивать невероятно большие суммы. Почему сейчас произошёл такой резонанс, тем более приставы признали, что по ошибке был закрыт выезд, неясно. Но у меня есть предположение, что это было сделано намеренно, только какие были на это причины? — недоумевает Фёдорова.

Девушка уточнила, что в самом аэропорту ей никак не смогли аргументировать отказ в выезде за границу.