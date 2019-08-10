Политолог назвал акцию в Москве не полноценным митингом, а "модным ивентом"

Директор Центра политического анализа Павел Данилин заявил Лайфу, что прошедший на проспекте Сахарова в российской столице согласованный митинг на тему предстоящих выборов в Мосгордуму, изначально планировавшийся организаторами как концерт, разочаровал собравшихся.

— Конечно, это уже не митинг, это изначально планировалось организаторами не как митинг, а как концерт. Модный ивент. На который созвали людей — селебрити. Это мероприятие не носило совершенно никакую политическую загвоздку для участников. А организаторы как раз проводили мобилизацию за счёт всех рэперов, ютуберов, стареющих звёзд и фанатов их. Чтобы нагнать как можно больше людей. Не зря они продюсером наняли Верзилова. Это превращение политического мероприятия в концерт, — сказал эксперт.

Политолог отметил, что люди с митинга стали расходиться "очень быстро". По его мнению, часть пришедших на акцию получит за это деньги.

— Те, кто уходят, были разочарованы. Они пришли на концерт, а концерта нет, а идёт митинг, — пояснил специалист.

По его словам, организаторы расписались в собственном проигрыше.

— Когда они (организаторы. — Прим. Лайфа) превратили митинг в ивент-концерт, то они расписались, что сами проиграли! Превращение политического мероприятия практически в развлекательный концерт бесплатный убивает их самих как людей, которые могут вывести на улицы толпы. На самом деле они не могут вывести! — подчеркнул Данилин.

Напомним, согласованный митинг на проспекте Сахарова в российской столице завершился, нарушений общественного порядка в ходе акции выявлено не было. По данным МВД, участниками мероприятия стали около 20 тысяч человек.