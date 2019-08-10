МЧС озвучило сроки тушения склада боеприпасов под Ачинском

Потушить пожар, который произошёл 9 августа из-за повторного взрыва на полигоне в Ачинском районе Красноярского края, получится минимум через сутки. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на начальника регионального главка МЧС Игоря Лисина.

— Это очень опасные и сложные работы. Их выполняет Министерство обороны. Пока мы взяли тайм-аут ещё на сутки. Ещё сутки будет продолжаться активное тушение, — рассказывает Лисин.

Также он добавил, что сегодня пожар тушили с использованием самолётов Ил-76 Минобороны — совершено семь вылетов и сбросов воды на очаг.

Напомним, 5 августа под Ачинском на складе боеприпасов прогремели первые взрывы, один человек погиб. Через несколько дней сняли режим ЧС и жители вернулись по домам.

Вчера, 9 августа, во время разминирования территории один из снарядов повторно взорвался и загорелся, пострадало пять человек.