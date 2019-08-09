Пять человек пострадали при новых взрывах под Ачинском, объявлена эвакуация

На территории и вблизи военных складов под Ачинском продолжают взрываться снаряды. Осколки летят в сторону близлежащих населённых пунктов. И несмотря на проведённую накануне очередную эвакуацию, в результате серии взрывов разной мощности в районе посёлка Каменка пострадало пять человек.
Как сообщил Лайфу источник в экстренных службах региона, их состояние оценивается как стабильное удовлетворительное.
Лайф публикует список пострадавших:
1. Григоренко Л. (местная жительница) — ушиб грудной клетки;
2. Ошуев А. (военнослужащий) — баротравма;
3. Догдышев Э. (военнослужащий) — ранение головы, закрытая черепно-мозговая травма;
4. Тарасов М. (полицейский) — ранение головы, закрытая черепно-мозговая травма;
5. Санников И. (полицейский) — баротравма.
Военные увеличивают зону эвакуации местных жителей, вывозят из Каменки тех, кто успел туда вернуться за минувшие часы.
Напомним, днём 5 августа в Красноярском крае прогремели взрывы на складе боеприпасов под Ачинском, погиб один человек. По предварительной информации, причиной инцидента стал человеческий фактор.
Через несколько дней в Ачинском районе был снят режим ЧС и жители Ачинска начали возвращаться в дома. Военные приступили к разминированию территории. Лайф опубликовал видео процесса разминирования, в ходе которого один из снарядов взорвался вблизи группы сапёров.
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