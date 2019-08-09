Пять человек пострадали при новых взрывах под Ачинском, объявлена эвакуация

По предварительным данным, у большинства пострадавших диагностированы баротравмы и ранения головы.

На территории и вблизи военных складов под Ачинском продолжают взрываться снаряды. Осколки летят в сторону близлежащих населённых пунктов. И несмотря на проведённую накануне очередную эвакуацию, в результате серии взрывов разной мощности в районе посёлка Каменка пострадало пять человек.

Как сообщил Лайфу источник в экстренных службах региона, их состояние оценивается как стабильное удовлетворительное.

Лайф публикует список пострадавших:

1. Григоренко Л. (местная жительница) — ушиб грудной клетки;

2. Ошуев А. (военнослужащий) — баротравма;

3. Догдышев Э. (военнослужащий) — ранение головы, закрытая черепно-мозговая травма;

4. Тарасов М. (полицейский) — ранение головы, закрытая черепно-мозговая травма;

5. Санников И. (полицейский) — баротравма.

Военные увеличивают зону эвакуации местных жителей, вывозят из Каменки тех, кто успел туда вернуться за минувшие часы.

Напомним, днём 5 августа в Красноярском крае прогремели взрывы на складе боеприпасов под Ачинском, погиб один человек. По предварительной информации, причиной инцидента стал человеческий фактор.

Через несколько дней в Ачинском районе был снят режим ЧС и жители Ачинска начали возвращаться в дома. Военные приступили к разминированию территории. Лайф опубликовал видео процесса разминирования, в ходе которого один из снарядов взорвался вблизи группы сапёров.