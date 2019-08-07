В Ачинском районе снят режим ЧС после взрывов боеприпасов

В Ачинском районе Красноярского края сняли режим ЧС, который ранее ввели из-за взрыва и пожара на складе боеприпасов, сообщается на сайте администрации района.
— Глава Ачинского района Евгений Розанчугов подписал постановление "О снятии режима функционирования чрезвычайной ситуации" на всей территории Ачинского района с 20:00 часов 07.08.2019, — сказано в сообщении.
Напомним, днём 5 августа в Красноярском крае прогремели взрывы на складе боеприпасов под Ачинском, погиб один человек. По предварительной информации, причиной инцидента стал человеческий фактор. На данный момент детонация зарядов прекратилась, пожар потушен, а жители начали возвращаться в свои дома.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram