В Ачинском районе снят режим ЧС после взрывов боеприпасов

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Фото © VK / "Типичный Красноярск"

В Ачинском районе Красноярского края сняли режим ЧС, который ранее ввели из-за взрыва и пожара на складе боеприпасов, сообщается на сайте администрации района.

Глава Ачинского района Евгений Розанчугов подписал постановление "О снятии режима функционирования чрезвычайной ситуации" на всей территории Ачинского района с 20:00 часов 07.08.2019, — сказано в сообщении.

Напомним, днём 5 августа в Красноярском крае прогремели взрывы на складе боеприпасов под Ачинском, погиб один человек. По предварительной информации, причиной инцидента стал человеческий фактор. На данный момент детонация зарядов прекратилась, пожар потушен, а жители начали возвращаться в свои дома.

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