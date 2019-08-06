Названа предварительная причина ЧП на складе под Ачинском

Человеческий фактор может быть причиной ЧП на складе боеприпасов в воинской части под Ачинском. Об этом заявил заместитель главы Минобороны России Дмитрий Булгаков.

— Предварительная причина — это человеческий фактор. Точнее скажут следственные органы и прокуратура, — сказал замминистра журналистам.

Генерал подчеркнул, что арсенал подлежит расформированию. По словам Булкагова, детонация пороховых зарядов на складе боеприпасов в Красноярском крае прекратилась.

Напомним, после ЧП под Ачинском один человек числится пропавшим без вести, 12 человек госпитализированы.