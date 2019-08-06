Замминистра обороны РФ: Детонация пороховых зарядов в Ачинске прекратилась

Детонация пороховых зарядов на складе боеприпасов в Ачинске Красноярского края прекратилась. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков по итогам облёта места происшествия на вертолёте Ми-8 с главой региона Александром Уссом, а также представителями МЧС и МВД.

— Детонация пороховых зарядов на складе в Ачинском районе прекратилась. Однако сохраняется угроза подрыва отдельных боеприпасов, — уточнил Булгаков.

Напомним, что в дневное время суток 5 августа в городе Ачинске Красноярского края прогремели взрывы на складе боеприпасов воинской части, закончившиеся лишь 6-го ночью.

Согласно последней информации, пострадало 12 человек. Кроме того, по данным Лайфа, есть один погибший — сотрудник ведомственной пожарной службы Минобороны России. В пунктах временного размещения находится около 2,7 тысячи человек. Отмечается, что власти Красноярского края ввели режим ЧС для Назаровского района, граничащего с Ачинским.