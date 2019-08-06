В пунктах временного размещения в Ачинске находится около 2,7 тысячи человек

Порядка 2,7 тысячи человек, покинувших свои дома в связи со взрывами на складе боеприпасов в городе Ачинске Красноярского края, находятся в пунктах временного размещения (ПВР). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на администрацию города.

Отмечается, что к 03:00 по московскому времени в ПВР размещено 2694 человека.

Депутат регионального Заксобрания уверяет журналистов, что ситуация в пунктах временного размещения стабильная, хоть люди и задают вопросы о причинах произошедшего, продолжительности и необходимости идти на работу.

Как ранее писал Лайф, в дневное время суток 5 августа в городе Ачинске Красноярского края прогремели взрывы на складе боеприпасов воинской части, прекратившиеся лишь в ночные часы 6-го числа.

По последним данным, пострадало 12 человек. Помимо этого, по информации Лайфа, есть один погибший — сотрудник ведомственной пожарной службы Минобороны РФ.