В Красноярском крае потушили пожар на складе в воинской части

Пожар на складе в воинской части под Ачинском полностью потушен. Об этом заявили в Министерстве обороны России.

— Пожар на складе Центра МТО Центрального военного округа в Ачинском районе Красноярского края полностью ликвидирован, очагов открытого горения нет, — сказано в сообщении ведомства.

Детонация боеприпасов на складе прекратилась ночью, в настоящее время место пожара заливают водой с воздуха, чтобы не допустить повторного возгорания.

По словам замминистра обороны Дмитрия Булгакова, причиной ЧП на складе под Ачинском может быть человеческий фактор.

Согласно последней информации, в результате взрывов пострадало 12 человек. Кроме того, по данным Лайфа, есть один погибший — сотрудник ведомственной пожарной службы Минобороны России.