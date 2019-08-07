Жители Ачинска начали возвращаться в дома после взрывов на военном складе

В городе снят режим ЧС, ограничения на перемещения действуют лишь в районе семи километров от места ЧП.

Власти Красноярского края приняли решение о снятии режима ЧС в Ачинске, недалеко от которого горели и взрывались военные склады. Как сообщили Лайфу в управлении МЧС РФ по региону, опасности для жителей города больше нет. Оцепление было снято, а радиус запретной зоны от места ЧП снижен до семи километров.

— Сейчас местных жителей не пускают в деревню Каменка, так как военные продолжают работать на территории. Какая-то часть населения находится у родственников, какая-то — во временных пунктах размещения. Администрация района будет позже предпринимать меры по решению вопроса, связанного с разрушенными домами жителей Каменки, — рассказали представители местной администрации Лайфу.

Отмечается, что именно Каменка больше всего пострадала в результате взрывов: шесть домов полностью разрушены, многие другие частично деформированы. В остальных ближайших населённых пунктах местами выбиты стёкла в зданиях, имеются незначительные повреждения.

Напомним, днём 5 августа в Красноярском крае прогремели взрывы на складе боеприпасов в воинской части под Ачинском. Предварительной причиной случившегося называют человеческий фактор. К настоящему моменту детонация зарядов прекратилась, пожар потушен.

Лайф выяснил, что именно взрывалось на военном складе в Ачинске.