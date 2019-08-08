Снаряд взорвался вблизи военных, проводящих разминирование под Ачинском — видео

Как отметил автор ролика, осколки пролетели вблизи него и сослуживцев, чудом никого не задев.

В распоряжении Лайфа оказалось видео процесса разминирования территории вблизи военных складов под Ачинском в Красноярском крае, где ранее произошёл крупный пожар с детонацией боеприпасов. На кадрах ролика видно, как сапёры ищут неразорвавшиеся снаряды, в это время неподалёку от них один из боеприпасов внезапно взрывается.

Как предположили военные, снаряд мог оказаться в непотушенном очаге огня, что и привело к его детонации. Чтобы обезопасить себя, было предложено продолжить работы, отгородившись от опасной стороны бронетранспортёром.

Ранее Лайф сообщал, что в Ачинском районе был снят режим ЧС и жители Ачинска начали возвращаться в дома после того, как днём 5 августа на складе боеприпасов, находящемся неподалёку от города, прогремели взрывы. Предварительной причиной случившегося называют человеческий фактор.