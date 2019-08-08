Под Ачинском вновь объявлена срочная эвакуация из-за новых взрывов — видео

Съёмочная группа Лайфа сняла процесс вывоза людей из опасной зоны в районе военных складов.

На территории воинской части под Ачинском в Красноярском крае, где ранее был крупный пожар и детонация боеприпасов, вновь гремят взрывы. Военные вновь объявили о новой срочной эвакуации. От съёмочной группы Лайфа также потребовали срочно покинуть территорию посёлка Каменка, который наиболее близко расположен к части.

На кадрах видно, что из населённого пункта люди бегут на машинах и пешком. При этом транспорт военных уезжает вперемешку с гражданским. В оцеплении остаются лишь бойцы военной полиции.

Напомним, днём 5 августа в Красноярском крае прогремели взрывы на складе боеприпасов под Ачинском, погиб один человек. По предварительной информации, причиной инцидента стал человеческий фактор.

Через несколько дней в Ачинском районе был снят режим ЧС и жители Ачинска начали возвращаться в дома. Военные приступили к разминированию территории. Лайф опубликовал видео процесса разминирования, в ходе которого один из снарядов взорвался вблизи группы сапёров.