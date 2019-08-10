МВД: В Москве за участие в несогласованной акции задержано 136 человек

Правоохранители задержали 136 человек за участие в несогласованной акции в центре российской столицы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Москве.

Люди были задержаны за различные правонарушения.

Ранее сегодня в Москве на проспекте Сахарова прошёл согласованный с властями митинг на тему предстоящих выборов в Мосгордуму. По данным МВД РФ, участниками мероприятия стали около 20 тысяч человек, нарушений общественного порядка в ходе акции выявлено не было. Однако после её завершения некоторые участники призывали продолжить митинг, люди начали собираться в центре Москвы.