СМИ: КНДР провела испытания нового вида вооружения под руководством Ким Чен Ына

КНДР осуществила испытания нового нового вида вооружений 10 августа под руководством северокорейского лидера Ким Чен Ына. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
СМИ не называет новый вид оружия, однако уточняет, что оно разрабатывалось в соответствии с условиями местности КНДР, а также отличается более выгодными техническими характеристиками от старых типов вооружений.
Согласно полученной информации, глава государства остался удовлетворён испытаниями.
Ранее агентство Рёнхап сообщало о запуске Северной Кореей 10 августа баллистических ракет малой дальности, пролетевших 400 км при максимальной высоте 48 км.
Напомним, что за последние две недели военные КНДР проводят уже пятые испытания вооружений. Последний запуск ракет, о котором 6 августа заявляло ЦТАК, также проводился под руководством северокорейского лидера Ким Чен Ына.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram