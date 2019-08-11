Журналисты обвинили помощников Зеленского в хамском обращении

Во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с патриархом Константинопольским Варфоломеем в Турции сотрудники пресс-службы главы государства по-хамски обращались с журналистами. Об этом рассказала в "Фейсбуке" сотрудница телеканала ТСН Нелли Ковальская.

— Вот сейчас только ничего не выкрикивайте, президент не будет с вами говорить всё равно. Я вам сказала отсюда уйти ещё 20 минут назад, почему вы ещё здесь? — процитировала журналистка несколько услышанных ею фраз.

Сотрудница прессы призналась, что у неё впервые в жизни возникло ощущение, будто она — официантка, которую отчитывает недовольный клиент. При этом она отметила, что "даже с официантами так не разговаривают".

Ранее сообщалось, что журналистку российского телеканала "Россия" не пропустили к президенту Незалежной во время его визита в Турцию, где он находился 7–8 августа.