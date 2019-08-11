В Германии объяснили, почему Украина опоздала со вступлением в Евросоюз

Незалежная не сможет добиться вступления в Евросоюз и НАТО, так как уже упустила свой шанс. Такое мнение озвучил немецкий политолог Александр Рар в эфире YouTube-канала "Союз блогеров Украины".

— Я не могу себе ни при каких обстановках на сегодняшний день представить, что такая страна, как Украина, может стать членом Европейского союза или НАТО, — признался Рар.

При этом он добавил, что вступление Украины в НАТО для Запада может обернуться конфронтацией с РФ.

Он также выразил мнение, что в нереформированном состоянии Незалежная не представляет интереса для стран Запада, а возможность провести необходимые реформы уже упущена. Эксперт отметил, что жители Украины должны понимать, что расширения Евросоюза на восток не произойдёт.

Ранее представитель украинской политической партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива назвал курс Киева в НАТО и ЕС бутафорией.