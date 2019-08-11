В России за последние сутки потушили 49 лесных пожаров

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Фото © Pixabay

За прошедшие сутки удалось ликвидировать почти 50 лесных пожаров, бушевавших на территории, превышающей пять тысяч гектаров. Такие данные сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ФБУ "Авиалесоохрана".

По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 10 августа, в России ликвидировано 49 лесных пожаров на площади 5263 гектара, — отметили в ведомстве.

Кроме того в заявлении уточнили, что 11 августа на территории страны велись работы, направленные на ликвидацию 208 лесных пожаров на площади 256 тысяч 660 гектаров.

Напомним, в настоящий момент режим ЧС в связи с пожарами действует на всей территории Иркутской области, Республики Саха (Якутия), Красноярского края, а также в двух муниципальных районах Республики Бурятия.

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