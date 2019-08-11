В районе Хабаровска подтопленными остаются 1,2 тысячи дачных участков

Из-за паводка в Хабаровском крае сразу 1,2 тысячи дачных участков остаются подтопленными на островах вблизи регионального центра. Об этом сообщает краевой главк МЧС РФ.

— На островной части Хабаровска во власти водной стихии находятся уже 1200 дачных участков, часть из которых ранее были заброшенными, — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что вода уже зашла на окраины Хабаровска. В частности, единичные случаи подтопления замечены на улицах Вилюйской и Богачёва.

При этом ситуация в самом регионе остаётся стабильной. Однако во второй декаде августа спасатели ожидают нестабильную погоду с дождями разной интенсивности.

Напомним, что на территории Хабаровского края ранее был введён режим ЧС из-за сложной паводковой ситуации.