В районе Хабаровска подтопленными остаются 1,2 тысячи дачных участков

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Фото © ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю

Из-за паводка в Хабаровском крае сразу 1,2 тысячи дачных участков остаются подтопленными на островах вблизи регионального центра. Об этом сообщает краевой главк МЧС РФ.

На островной части Хабаровска во власти водной стихии находятся уже 1200 дачных участков, часть из которых ранее были заброшенными, — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что вода уже зашла на окраины Хабаровска. В частности, единичные случаи подтопления замечены на улицах Вилюйской и Богачёва.

При этом ситуация в самом регионе остаётся стабильной. Однако во второй декаде августа спасатели ожидают нестабильную погоду с дождями разной интенсивности.

Напомним, что на территории Хабаровского края ранее был введён режим ЧС из-за сложной паводковой ситуации.

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