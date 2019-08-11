В Приморье действует штормовое предупреждение из-за тайфуна "Лекима"

Из-за надвигающегося тайфуна "Лекима" в западных, центральных и на севере восточных районов Приморья объявили штормовое предупреждение. Соответствующее заявление опубликовали на сайте Примгидромета.
Как уточняется, сильные дожди, спровоцированные тайфуном, ожидаются вечером 11 августа, а также ночью и днём 12 августа.
— Возможны подтопления пониженных мест, сельхозугодий, отдельных участков дорог местного значения интенсивным ливневым стоком и от разливов ручьёв и малых водотоков, — подчеркнули в заявлении.
Также специалисты отметили, что, по предварительным прогнозам, среди наиболее паводкоопасных выделяют 12 районов.
Ранее сообщалось, что число жертв супертайфуна "Лекима" в Китае увеличилось до 28.
Напомним, что ранее из-за тайфуна в Китае эвакуировали более миллиона человек. Разгул стихии привёл к тому, что более 100 местных жителей в городе Вэньчжоу провинции Чжэцзян оказались отрезаны от цивилизации кольцом паводка.
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