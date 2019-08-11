Россияне определили лучшие страны для первого отдыха за границей

Российские туристы считают, что начинать знакомство с заграницей лучше с посещения Турции или Чехии. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные опроса Aviasales, в котором приняли участие 53 тысячи человек.

Турция и Чехия получили по 18% голосов. В первой новичкам рекомендуют познакомиться со средиземноморскими курортами и отдохнуть в отелях по системе "Всё включено". В качестве преимуществ Чехии назвали быстрый перелёт и недорогие билеты.

Следом в списке расположились Италия (15%) и Франция (14%). Туда советуют отправиться тем, кто учил соответствующие языки. Также в рейтинге были представлены такие страны, как Египет, США, Финляндия и Германия.

Другой опрос Aviasales показал, что большинство россиян не читают отзывы про место, где будут отдыхать.