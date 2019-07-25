Большинство россиян не читают отзывы про место, где будут отдыхать

Каждый третий россиянин не читает отзывы про место, где собирается провести свой отпуск. Об этом свидетельствуют данные опроса Aviasales.
Опрос, участие в котором приняли 250 тысяч человек, показал, что между тем 66% туристов читают отзывы в Интернете. Те, кто читает отзывы, признаются, что чужой опыт помогает им определиться с тем, где остановиться, либо сколько денег с собой взять в отпуск.
— Некоторые туристы составляют подробный план поездки на основе отзывов в Интернете, особенно исходя из геолокаций с фотографий блогеров, — говорится в сообщении.
Среди источников информации путешественники выбирают соцсети, форумы и блоги.
Ранее сообщалось, что обманутые турагентствами россияне получили вместо пяти звёзд кражи и отравления.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram