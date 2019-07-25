Большинство россиян не читают отзывы про место, где будут отдыхать

Те, кто читает отзывы, признаются, что чужой опыт помогает им определиться с тем, где остановиться, либо сколько денег с собой взять в отпуск.

Каждый третий россиянин не читает отзывы про место, где собирается провести свой отпуск. Об этом свидетельствуют данные опроса Aviasales.

Опрос, участие в котором приняли 250 тысяч человек, показал, что между тем 66% туристов читают отзывы в Интернете. Те, кто читает отзывы, признаются, что чужой опыт помогает им определиться с тем, где остановиться, либо сколько денег с собой взять в отпуск.

— Некоторые туристы составляют подробный план поездки на основе отзывов в Интернете, особенно исходя из геолокаций с фотографий блогеров, — говорится в сообщении.

Среди источников информации путешественники выбирают соцсети, форумы и блоги.

Ранее сообщалось, что обманутые турагентствами россияне получили вместо пяти звёзд кражи и отравления.