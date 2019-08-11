СМИ: Елизавета II устроила разнос британским политикам

Королева заявила, что они неспособны правильно управлять страной в условиях Brexit. Это одно из самых резких её заявлений.

Королева Великобритании Елизавета II заявила, что британские политики неспособны грамотно управлять страной в условиях Brexit. О гневе монарха сообщает The Sunday Times.

— Её Величество выразила своё раздражение и разочарование по поводу качества нашего политического руководства, и это разочарование будет только расти, — рассказывает собеседник издания.

Также отмечается, что за 67 лет правления это одно из самых резких заявлений королевы Великобритании.

Елизавета II традиционно старается оставаться вне политики. Но, возможно, что королеве придётся вмешаться в ситуацию накануне срока выхода Великобритании из Евросоюза, то есть 31 октября.

Члены парламента, которые выступают за сохранение членства страны в ЕС, добиваются увольнения премьер-министра страны Бориса Джонсона. Подобное будет возможно в случае, если палата общин объявит о недоверии политику, а он сам откажется освободить пост.

Ранее Лайф писал, что новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что 31 октября страна выйдет из Евросоюза.