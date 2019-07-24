Борис Джонсон пообещал, что Британия выйдет из ЕС 31 октября

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В ходе предвыборной кампании политик заявлял, что объединение страны и общества возможно лишь в случае Brexit.

Борис Джонсон, официально вступивший в должность премьер-министра Соединённого Королевства, пообещал в любом случае вывести страну из Европейского союза 31 октября.

При этом политик намерен добиться нового соглашения по Brexit, которое пойдёт на пользу обеим сторонам.

Ранее Джонсон заявлял, что объединение страны и общества возможно лишь в случае выхода Великобритании из ЕС.

Напомним, договорённость о "гибком" продлении отсрочки Brexit до 31 октября 2019 года была достигнута в апреле.

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