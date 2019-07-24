Борис Джонсон пообещал, что Британия выйдет из ЕС 31 октября

'We're going to fulfil the repeated promises of Parliament to the people and come out of the EU on October 31, no ifs or buts'— ITV News (@itvnews) July 24, 2019
Boris Johnson commits to Brexit in his first speech as prime minister #NewPrimeMinister https://t.co/G7fwGFVpF8 pic.twitter.com/gHnoPvpGfm
Борис Джонсон, официально вступивший в должность премьер-министра Соединённого Королевства, пообещал в любом случае вывести страну из Европейского союза 31 октября.
При этом политик намерен добиться нового соглашения по Brexit, которое пойдёт на пользу обеим сторонам.
Ранее Джонсон заявлял, что объединение страны и общества возможно лишь в случае выхода Великобритании из ЕС.
Напомним, договорённость о "гибком" продлении отсрочки Brexit до 31 октября 2019 года была достигнута в апреле.
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