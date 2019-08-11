Стало известно, какие люксовые авто россияне покупают чаще всего

Стоимость Mercedes-Benz Maybach S-Сlass превышает девять с половиной миллионов рублей.

Самым популярным люксовым автомобилем в России за первые шесть месяцев 2019 года стал Mercedes-Benz Maybach S-Сlass. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства "Автостат".

За первое полугодие россияне приобрели 252 такие модели, что составляет 38% от общего числа проданных люксовых машин. Стоимость немецкого автомобиля превышает девять с половиной миллионов рублей.

На втором и третьем месте расположились британские Bentley Continental GT (93 единицы) и Bentayga (78 единиц) соответственно. Также в список самых популярных люксовых машин попали три модели Rolls-Royce, по две Maserati и Lamborghini, а также одна Ferrari.

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