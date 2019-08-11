Омбудсмен пояснила, как уборщица из Подмосковья оказалась должна 2 млрд рублей

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Фото © Евгений Епанчинцев / ТАСС

Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семёнова объяснила, как судебные приставы могли "повесить" на уборщицу из подмосковного Воскресенска долг в размере двух миллиардов рублей. Об этом она рассказала в интервью "Говорит Москва".

По мнению омбудсмена, скорее всего, произошла утечка персональных данных налоговых служб. При этом такие ситуации не редкость: бывали случаи, когда люди судились по полтора года в связи с тем, что на них были оформлены компании, отмывающие деньги.

Та же самая история. Объясняется это достаточно просто: налоговая "сливает" информацию персональных данных. Видимо, путём дополнительных денежных влияний оформляются компании на другие физические лица, заявила Семёнова.

При этом омбудсмен назвала абсурдным решение суда, согласно которому уборщице придётся выплачивать 1,82 миллиарда рублей (а также 127,4 миллиона исполнительного сбора). Чтобы рассчитаться с "долгом", женщине потребуется около 22 тысяч лет.

Безусловно, это безумие. Сам человек себя не защитит в этой ситуации, судя по социальному статусу. Здесь нужно, чтобы помогали следователи, — заключила она, пообещав взять эту ситуацию на контроль.

Напомним, что сотрудница ЖКХ Воскресенска поехала устраиваться в Москву в компанию курьером, но вместо этого её оформили на должность учредителя фирмы, на которую мошенники оформили кредит в 32 миллиона долларов. Суд обязал уборщицу выплатить два миллиарда рублей по долгам подставной компании.

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