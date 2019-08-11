Глава YouTube запрещает своим детям пользоваться телефонами

Она считает, что порой дети должны проводить время за живым общением с друзьями и близкими.

Глава видеосервиса YouTube Сьюзен Войжитски заявила, что иногда забирает у своих детей смартфон, чтобы они общались друг с другом в реальности. Об этом она рассказала в беседе с журналистами, передаёт The Guardian.

По словам Войжитски, её дети смотрят YouTube. Однако она вместе с их отцом считает, что "всегда важно иметь баланс" в этом вопросе.

— Для меня важно, что дети учатся ответственно подходить к тому, сколько времени у них занимают гаджеты. Точно так же, как родители разговаривают со своими детьми, как надо вести себя на улице, необходимо говорить с ними и о безопасности в Интернете, — сказала она.

Кроме того, Войжитски отметила, что стоит найти способ управлять временем, которое молодёжь уделяет гаджетам, с помощью таких занятий, как спорт, школа, домашняя работа, чтение, и других активностей.

— Иногда я забираю телефоны у детей и говорю: "Сегодня мы все сконцентрируемся на том, чтобы жить настоящим". Это приводит к равновесию. Люди должны учиться и понимать, когда стоит уделить время личному общению с друзьями и близкими, а когда можно пойти посмотреть видео или заняться другими делами в Интернете, — рассказала она.

Глава видеосервиса YouTube также уточнила, что считает 11 лет оптимальным возрастом, чтобы учить детей пользоваться смартфоном. В этом возрасте действия ребёнка ещё можно регулировать, и родители могут забрать смартфон. В старших классах труднее, пояснила Войжитски, поскольку подростки уже готовятся к поступлению в университет и приближаются к совершеннолетию, а значит, контроль родителей стремится к нулю.

Ранее Лайф писал, что эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) изучили влияние гаджетов на здоровье детей и определили, сколько времени ребёнок может проводить перед экраном компьютера, а также с планшетом или смартфоном.