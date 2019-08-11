Китайские инженеры запрягли робособак в упряжку

Китайская робототехническая компания Unitree Robotics показала, как четвероногие робособаки Laikago могут использоваться для перевозки грузов. Соответствующее видео, как роботы переносят человека, тащат мини-вэн и перетягивают канат, было опубликовано на YouTube.

На кадрах ролика видно, как роботы Laikago, названные так в честь первой собаки-космонавта, способны переносить взрослого человека вчетвером, а уже восемь роботов в упряжке могут сдвинуть с места и отбуксировать небольшой мини-вэн с двумя пассажирами.

Примечательно, что в последние годы робототехнические компании начали заниматься не только разработкой прототипов, но и выпуском четвероногих роботов. Так, Ghost Robotics продаёт ловкого работа Minitaur, в Boston Dynamics — модель Spot. При этом для демонстрации возможностей своих роботов разработчики придумывают различные трюки, например буксировка грузовика и другие задачи, предусматривающие коллективную работу.

Ранее Лайф писал, что инженеры Массачусетского института, США, создали мини-версию робота-гепарда Cheetah, научили его делать сальто назад и танцевать чечётку.