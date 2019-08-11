Дворник с долгом в 2 миллиарда рублей прокомментировала сложившуюся ситуацию

Жительница подмосковного Воскресенска С.Н. Бодрова, которая из-за действий мошенников оказалась должна 2 миллиарда рублей, лишилась работы дворника в ЖКХ. Об этом она рассказала журналистам телеканала "Москва 24".

По её словам, работодатель принял соответствующее решение, узнав о "долге".

— Пришло им письмо — они нашли причину, и меня тут же уволили. С мужем не живу, я одна с ребёнком. Ходила к адвокату, в суд подала. У меня проводили обыск. Я сижу на таблетках, нервный срыв, — призналась Бодрова.

По мнению юриста, шансы на восстановление справедливости есть, однако сделать это будет непросто, так как в данной ситуации речь идёт об уголовной схеме.

— Необходимо отдельно обратиться письменно в Агентство по страхованию вкладов за комментариями, попросить их об отсрочке. Отдельно обратиться в гражданский суд с иском. Действовать по линии правоохранительных органов, — заверил журналистов специалист.

Напомним, суд заставил уборщицу выплатить 2 миллиарда рублей по долгам подставной фирмы. Учитывая размер суммы, на выплату долга женщине потребуется более 22 тысяч лет.

Ранее омбудсмен пояснила, как уборщица из Подмосковья оказалась должна 2 млрд рублей.