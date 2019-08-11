Лайф публикует список погибших в жутком ДТП в Подмосковье

В результате ДТП с участием внедорожника, микроавтобуса и большегруза в Московской области погибло пять человек. Лайф публикует список жертв аварии.
1. Юрий М. — 1978 г.р.
2. Евстифорова О.А. — 1985 г.р.
3. Константин Н. — 2012 г.р.
4. Максим М. — 2017 г.р.
Личность ещё одной погибшей женщины не установлена.
Напомним, вечером 11 августа на 159-м километре Рижского шоссе столкнулись внедорожник Toyota Land Cruiser, микроавтобус Mercedes Sprinter и фура. Ранее Лайф публиковал видео с места аварии.
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