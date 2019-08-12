Экс-депутат Рады рассказал о "хаосе и бардаке" в украинской армии

Он также подчеркнул, что из солдат сделали "пушечное мясо", и призвал не верить публикациям СМИ Незалежной.

В украинской армии — хаос и бардак, а её военнослужащие постепенно превращаются в преступников. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" рассказал экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Он опубликовал в Сети документы, предназначенные для служебного пользования, в которых рассказывается о самых разных случаях в рядах ВСУ.

— Одним словом, в украинской армии — хаос и бардак, дезертирство, воровство, торговля оружием, наркомания, хулиганство, дедовщина, убийства, неуставные отношения. Из поступивших ко мне документов я выбрал самые кричащие факты, — отметил Журавко.

Он также подчеркнул, что из солдат сделали "пушечное мясо" и призвал не верить публикациям СМИ Незалежной.

Ранее Журавко рассказывал о массовом бегстве военных из ВСУ.