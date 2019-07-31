Экс-депутат Рады рассказал о массовом бегстве военных из ВСУ

Он уточняет, что по сравнению с предыдущим годом число уволившихся выросло почти на 30%.

Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко рассказал о массовом бегстве из страны военнослужащих-контрактников ВСУ. Об этом он сообщил на своей странице в "Фейсбуке", опубликовав письмо замначальника Генштаба генерал-майора Николая Думенко главнокомандующему ВСУ, генералу армии Виктору Муженко, написанное шестого мая.

Согласно информации из документа, с начала военной службы в ВСУ уволено 9386 военнослужащих. Кроме того, 81% уволившихся "не изъявили желания заключать следующий контракт и освободились после окончания контракта". Отмечается, что показатель вырос почти на 30% по сравнению с предыдущим годом.

Наибольший отток военнослужащих замечен в частях, участвующих в боевых действиях на территории Донбасса. Думенко отмечает, что увольнения не сможет остановить повышение оплаты.

По мнению бывшего депутата Рады, меры, которые предпринимает руководство ВСУ, тщетны, они не помогут восстановить армию и не остановят отток солдат. Журавко полагает, что украинские военнослужащие устали от плачевного состояния Вооружённых сил, среди которых много "бандеровских формирований" и куда "набирали алкоголиков, наркоманов, маргиналов "широкого профиля".

— Дедовщина, криминальное паханство образца мест лишения свободы — они не то что не способствуют поднятию боевого духа бандеровско-нацистских солдат, а до конца разлагают дисциплину в подразделениях украинской армии. Доходит до того, что даже офицеры боятся что-то сказать и чем-то возразить уголовным авторитетам в военной форме, держащим в руках оружие, — поясняет политик.

Журавко отмечает, что свою роль также играет плохое состояние украинской экономики, которое не позволяет завлечь людей в ряды ВСУ высокими зарплатами. По его мнению, украинцам нельзя соглашаться на службу в Вооружённых силах, чтобы не стать для генералов бандеровских войск "пушечным мясом".

Ранее Лайф писал об украинских морских пехотинцах, устроивших бунт в Донбассе из-за недостаточного обеспечения солдат необходимыми для жизни вещами.

Неадекватные поступки бойцов ВСУ, особенно в нетрезвом состоянии, уже давно стали притчей во языцех. Среди последних их "подвигов" значится обстрел из миномётов домов сельчан, а также открытие стрельбы по специалисту, монтировавшему камеры для фиксации нарушений перемирия.