Госиспытания новейшего истребителя Су-57 закончатся в этом году

Государственные испытания новейшего истребителя Су-57 планируется завершить уже в этом году, а самолёта МиГ-35 — до конца 2021 года. Об этом в интервью газете Министерства обороны РФ "Красная звезда" заявил командующий ВВС Сергей Дронов.

— Государственные испытания МиГ-35 планируется завершить в конце 2021 года, Су-57 — уже в этом году, — заявил Дронов.

Он также напомнил, что президент России Владимир Путин поставил перед ведомством задачу перевооружить три полка на самолёты Су-57. Кроме того, Дронов отметил, что новейшие МиГ-35 являются более экономичными, нежели Су-30СМ и Су-35С.

Напомним, в июле текущего года в России началось производство истребителей пятого поколения — Су-57.