В Киеве рассказали, что может привести к краху экономики Украины

Продолжение массовой трудовой миграции за рубеж и прекращение финансирования государства внешними кредиторами могут серьёзно пошатнуть экономику Незалежной. Такую точку зрения выразил директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.

— Люди из страны выезжают достаточно активно и пока ещё пересылают деньги, достаточно много. Это позволяет балансировать в значительной степени платёжный баланс, — отметил он в эфире ютуб-канала PolitWera.

При этом эксперт подчеркнул, что считает внешнее финансирование одним из ключевых условий стабильности экономики страны.

Он также предположил, что мигранты, окончательно осевшие в других странах вместе со своими семьями, негативно повлияют на инфраструктуру государства, рассчитанную на 50 миллионов человек.

Саливон добавил, что в том случае, если команда нового президента страны Владимира Зеленского "начнёт, продолжит или нарастит действия по разрушению промышленности, то конец будет ближе, потому что рабочие места начнут сокращаться ещё стремительнее".

Ранее бывший премьер-министр Украины Юрий Ехануров заявил, что правительство Незалежной в попытках осуществить недостижимые для слабой экономики страны вещи может "доиграться".