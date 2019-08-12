Синоптики рассказали об облачной погоде в Москве 12 августа

Сегодня в столичном регионе ожидается до 22 градусов тепла, переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днём в Москве и области воздух прогреется до 20-22 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 11-13 градусов тепла, осадков не ожидается.

Атмосферное давление днём в российской столице составит 750 мм рт. ст.

Напомним, что август побил все рекорды по холоду — такой погоды в столице России не было 69 лет. Так, ночью 5 августа температура опустилась до +6,7 градусов.