Число жертв супертайфуна "Лекима" в Китае возросло до 44

Число погибших из-за супертайфуна "Лекима" в КНР возросло до 44 человек. Об этом со ссылкой на данные местных властей сообщает Reuters.
Пропавшими без вести числятся 16 человек. По предварительным подсчётам, экономический ущерб, нанесённый стихией, составляет более 2,55 миллиарда долларов.
Typhoon #Lekima: Death toll rises to 44 https://t.co/CFcUdHTJ8F pic.twitter.com/JGizxePXNg— CGTN (@CGTNOfficial) August 12, 2019
Напомним, ранее из-за тайфуна в Китае эвакуировали более миллиона человек. Разгул стихии привёл к тому, что более сотни местных жителей в городе Вэньчжоу провинции Чжэцзян оказались отрезаны от цивилизации кольцом паводка.
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