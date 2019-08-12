Число жертв супертайфуна "Лекима" в Китае возросло до 44

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Фото © Twitter / CGTNOfficial

Число погибших из-за супертайфуна "Лекима" в КНР возросло до 44 человек. Об этом со ссылкой на данные местных властей сообщает Reuters.

Пропавшими без вести числятся 16 человек. По предварительным подсчётам, экономический ущерб, нанесённый стихией, составляет более 2,55 миллиарда долларов.

Напомним, ранее из-за тайфуна в Китае эвакуировали более миллиона человек. Разгул стихии привёл к тому, что более сотни местных жителей в городе Вэньчжоу провинции Чжэцзян оказались отрезаны от цивилизации кольцом паводка.

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