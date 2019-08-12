Скотт Келли рассказал о зарплатах астронавтов NASA

Он также подчеркнул, что российские коллеги находятся на более выгодном положении относительно американцев по части получения командировочных.

Максимальный доход астронавтов в NASA составляет $155 тысяч в год. Об этом рассказал РИА "Новости" бывший астронавт ведомства Скотт Келли, совершивший годовую экспедицию на МКС.

— Максимально, согласно существующей сетке, астронавты NASA могут претендовать на категорию федеральных служащих GS-15, что у военных эквивалентно званию полковника или капитана ВМФ. Годовая зарплата на этих позициях — приблизительно 155 тысяч долларов (около $13 тысяч в месяц), — пояснил он.

Кроме зарплаты астронавтам положены больничный и отпуск, а также страховка, хотя часть расходов на неё покрывает сам сотрудник. Астронавты, по оценке Келли, находятся на более выгодном положении из-за пенсионных выплат.

Ранее Лайф писал о зарплатах российских космонавтов, которые, согласно информации "Роскосмоса", начинаются приблизительно с 60 тысяч рублей у кандидата в космонавты. При этом каждый сотрудник госкорпорации получает надбавку к окладу вплоть до пенсии в соответствии с количеством полётов.