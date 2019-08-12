В Новой Москве на школьницу напал её знакомый с ножом

Подозреваемого задержали и доставили в следственный отдел для дальнейших разбирательств.

В Новой Москве 20-летний безработный с ножом напал на ученицу 11 класса. В результате девушка была госпитализирована с множественными колото-резаными ранами тела и конечностей, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Нападение было совершено вечером 11 августа в поселении Клёновском. По словам матери пострадавшей, с подозреваемым её дочь знакома, но не очень хорошо.

— Потерпевшую доставили в больницу вертолётом санитарной авиации, — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что молодой человек, который подозревается в нанесении ранений несовершеннолетней, был задержан и доставлен в следственный отдел для разбирательств.

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