В лесу под Екатеринбургом нашли свалку уголовных дел

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Фото © Телеграм-канал "Екатеринбург № 1"

В Свердловской области в лесу у деревни Шайдурово нашли свалку с материалами уголовных дел, характеристиками и справками граждан с медицинской информацией. Об этом сообщает телеграм-канал "Екатеринбург № 1".

В куче документов, которые валяются среди старой мебели и мусора, можно отыскать листы с номерами и сериями паспортов граждан.

<p>Фото © Телеграм-канал <a href="https://t-do.ru/ekat01" target="_blank">&#34;Екатеринбург № 1&#34;</a></p>

Информацию о появлении свалки с уголовными делами проверяют местные правоохранители.

Правдивость опубликованных в сети Интернет сведений сейчас проверяется, — заявил Ura.ru руководитель пресс-службы областного ГУ МВД РФ Валерий Горелых.

<p>Фото © Телеграм-канал <a href="https://t-do.ru/ekat01" target="_blank">&#34;Екатеринбург № 1&#34;</a></p>

Ранее Лайф сообщал, что в Москве уголовные дела оказались на помойке после пожара в здании ГСУ ГУ МВД РФ по г. Москве, а в Татарстане на свалке среди мусора были найдены медицинские карты.

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