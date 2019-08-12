В лесу под Екатеринбургом нашли свалку уголовных дел

В Свердловской области в лесу у деревни Шайдурово нашли свалку с материалами уголовных дел, характеристиками и справками граждан с медицинской информацией. Об этом сообщает телеграм-канал "Екатеринбург № 1".

В куче документов, которые валяются среди старой мебели и мусора, можно отыскать листы с номерами и сериями паспортов граждан.

Информацию о появлении свалки с уголовными делами проверяют местные правоохранители.

— Правдивость опубликованных в сети Интернет сведений сейчас проверяется, — заявил Ura.ru руководитель пресс-службы областного ГУ МВД РФ Валерий Горелых.

Ранее Лайф сообщал, что в Москве уголовные дела оказались на помойке после пожара в здании ГСУ ГУ МВД РФ по г. Москве, а в Татарстане на свалке среди мусора были найдены медицинские карты.